Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Especial | Liam Payne: relembre momentos marcantes da vida do cantor que deixou saudades

Apesar de curta, o astro teve uma vida repleta de conquistas O cantor britânico Liam Payne, que alcançou o sucesso dentro do grupo...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Apesar de curta, o astro teve uma vida repleta de conquistas. O cantor britânico Liam Payne, que alcançou o sucesso dentro do grupo One Direction, junto a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik, faleceu aos 31 anos, no dia 16 de outubro de 2024, em Buenos Aires, Argentina, ao cair da varanda de seu quarto de hotel.

Não perca a oportunidade de relembrar a trajetória emocionante de Liam Payne, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.