Estúdio divulga primeiras imagens da 2ª temporada de Fallout

A segunda temporada da série do Amazon MGM Studios e Kilter Films será lançada globalmente em dezembro no Prime Video

A segunda temporada da série do Amazon MGM Studios e Kilter Films será lançada globalmente em dezembro no Prime Video.

