Evento gratuito em Belo Horizonte recebe Aline Bei para lançamento de novo livro Autora estará na capital mineira para conversa com leitores A escritora Aline Bei estará no evento Sempre Um Papo, em Belo Horizonte...

A escritora Aline Bei estará no evento Sempre Um Papo, em Belo Horizonte, para o lançamento do livro Uma Delicada Coleção de Ausências, que chegou às livrarias em junho de 2025. O encontro será no dia 2 de setembro, às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Com entrada gratuita, o acesso será por ordem de chegada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em entretetizei: