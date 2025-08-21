Everybody Scream: Florence + The Machine revela data de lançamento do sexto álbum de estúdio O disco já está em pré-venda e o clipe da faixa-título pode ser conferido no YouTube e nas plataformas de streaming A espera acabou... Entretetizei|Do R7 21/08/2025 - 13h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Florence entretetizei

O disco já está em pré-venda e o clipe da faixa-título pode ser conferido no YouTube e nas plataformas de streaming

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre Florence + The Machine!

Leia Mais em entretetizei:

Emily em Paris: data de estreia da quinta temporada é anunciada

Twenty One Pilots lança novo single, Drum Show

Streaming gratuito de cinema japonês lança 6 novos títulos