Feat histórico: Pabllo Vittar e NMIXX lançam o single MEXE

A união entre Brasil e Coreia chegou com força no novo lançamento de Pabllo Vittar. Na última quinta (22), a drag queen lançou MEXE, seu mais recente single em parceria com o NMIXX, girl group da JYP Entertainment e um dos maiores da indústria sul-coreana. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e veio acompanhada de um MV gravado diretamente na Coreia do Sul.

