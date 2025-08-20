Festival do Rio participa da Temporada França-Brasil 2025 com uma programação excepcional Edição de 2025 comemora 200 anos de relações diplomáticas e as tendências dos países para o cinema e a cultura O Festival do Rio, que... Entretetizei|Do R7 20/08/2025 - 14h41 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edição de 2025 comemora 200 anos de relações diplomáticas e as tendências dos países para o cinema e a cultura

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades do Festival do Rio!

Leia Mais em entretetizei:

Comédia dark Rapsódia – O Musical chega a São Paulo após temporadas no Rio de Janeiro

Crítica | O desenrolar da série documental A Mulher da Casa Abandonada

Oh happy day! Musical Mudança de Hábito faz temporada em São Paulo no primeiro semestre de 2026