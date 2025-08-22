Logo R7.com
Folclore brasileiro: conheça 10 livros para se aprofundar no tema

O folclore brasileiro esbanja uma grande riqueza, e recomendamos algumas obras para mergulhar de cabeça nesse universo. Histórias que submergem dos rios brasileiros, correm por todas as regiões do país, resistem nas matas e são também lembradas nas selvas de pedras. As muitas narrativas da sabedoria popular e folclore brasileiro são, há tempos, (re)contadas ao pé da fogueira ou do fogão, em casa ou na escola, no campo ou na cidade.

Para saber mais sobre essas fascinantes obras e como elas ajudam a entender a identidade nacional, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

