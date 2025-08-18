Frankenstein: pôsteres oficiais e data de estreia são divulgados
Com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, produção dirigida por Guillermo del Toro será lançada em novembro O clássico romance gótico...
Com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, produção dirigida por Guillermo del Toro será lançada em novembro
Com Oscar Isaac, Jacob Elordi e Mia Goth, produção dirigida por Guillermo del Toro será lançada em novembro
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre essa nova adaptação!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre essa nova adaptação!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: