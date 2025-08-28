Gabriel Coppola e Fran Vazquez revelam expectativas para trabalharem juntos em Olhos Em Mim
A obra cinematográfica promete entregar intensidade e emoção, explorando os silêncios que se acumulam Dois talentos do cinema latino...
A obra cinematográfica promete entregar intensidade e emoção, explorando os silêncios que se acumulam. Dois talentos do cinema latino-americano se encontram em cena no curta-metragem Olhos Em Mim. O argentino Fran Vazquez e o brasileiro Gabriel Coppola se preparam para dividir o set pela primeira vez e já antecipam a ansiedade e entusiasmo de construírem essa parceria artística. Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra mais sobre essa emocionante produção! Leia Mais em entretetizei:
