Gabriel Coppola e Fran Vazquez revelam expectativas para trabalharem juntos em Olhos Em Mim A obra cinematográfica promete entregar intensidade e emoção, explorando os silêncios que se acumulam Dois talentos do cinema latino...

A obra cinematográfica promete entregar intensidade e emoção, explorando os silêncios que se acumulam. Dois talentos do cinema latino-americano se encontram em cena no curta-metragem Olhos Em Mim. O argentino Fran Vazquez e o brasileiro Gabriel Coppola se preparam para dividir o set pela primeira vez e já antecipam a ansiedade e entusiasmo de construírem essa parceria artística.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra mais sobre essa emocionante produção!

Leia Mais em entretetizei: