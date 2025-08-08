Gabriela Duarte estreia seu primeiro monólogo em montagem inspirada em conto feminista icônico Depois do sucesso em São Paulo, com sessões esgotadas no Teatro FAAP, e indicação ao Prêmio Shell de Melhor Cenário, a atriz se apresenta... Entretetizei|Do R7 08/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h38 ) twitter

Depois do sucesso em São Paulo, com sessões esgotadas no Teatro FAAP, e indicação ao Prêmio Shell de Melhor Cenário, a atriz se apresenta nos palcos cariocas. Em seu primeiro monólogo, Gabriela Duarte dá vida à protagonista de O Papel de Parede Amarelo e Eu, peça baseada no conto homônimo da escritora norte-americana Charlotte Perkins Gilman (1860–1935), um marco da literatura feminista. A história acompanha uma mulher confinada em um quarto pelo próprio marido — um médico que, sob o pretexto de cuidar de sua saúde mental, a impede de exercer qualquer atividade intelectual. Isolada, ela desenvolve uma obsessão crescente pelo papel de parede amarelo que reveste o quarto, símbolo da opressão, do aprisionamento e da perda de identidade.

