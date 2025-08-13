Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Galera Record se junta a plataforma de vídeos para encontrar novo talento da fantasia

Concurso Livros do Futuro conta com prêmio em adiantamento de direitos autorais e investimento na divulgação da obra vencedora Nesta...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Concurso Livros do Futuro conta com prêmio em adiantamento de direitos autorais e investimento na divulgação da obra vencedora. Nesta segunda-feira (11) começaram as inscrições para o primeiro concurso literário Livros do Futuro, iniciativa que busca revelar novos talentos da literatura nacional independente. O projeto, idealizado pelo TikTok, conta com o apoio de alguns dos maiores grupos editoriais do país, incluindo a Galera Record, do Grupo Editorial Record.

Saiba mais sobre como participar e as etapas do concurso no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.