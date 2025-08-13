Galera Record se junta a plataforma de vídeos para encontrar novo talento da fantasia Concurso Livros do Futuro conta com prêmio em adiantamento de direitos autorais e investimento na divulgação da obra vencedora Nesta... Entretetizei|Do R7 13/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h39 ) twitter

Concurso Livros do Futuro conta com prêmio em adiantamento de direitos autorais e investimento na divulgação da obra vencedora. Nesta segunda-feira (11) começaram as inscrições para o primeiro concurso literário Livros do Futuro, iniciativa que busca revelar novos talentos da literatura nacional independente. O projeto, idealizado pelo TikTok, conta com o apoio de alguns dos maiores grupos editoriais do país, incluindo a Galera Record, do Grupo Editorial Record.

Saiba mais sobre como participar e as etapas do concurso no nosso parceiro Entretetizei.

