It: Bem-Vindos a Derry já tem data de estreia confirmada A nova série original é inspirada na obra de Stephen King A nova série original da HBO, It: Bem-Vindos a Derry, é inspirada no livro... Entretetizei|Do R7 03/09/2025 - 20h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h38 )

it a coisa entretetizei

A nova série original é inspirada na obra de Stephen King. A nova série original da HBO, It: Bem-Vindos a Derry, é inspirada no livro que deu origem aos filmes It: A Coisa e It: Capítulo Dois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

