JUJUTSU KAISEN: confira o trailer e a data de lançamento da nova temporada As informações foram divulgadas no evento especial de cinco anos da série A nova temporada do anime, intitulada JUJUTSU KAISEN: The...

As informações foram divulgadas no evento especial de cinco anos da série A nova temporada do anime, intitulada JUJUTSU KAISEN: The Culling Game, teve o primeiro trailer divulgado. A produção é inspirada no mangá best-seller escrito e ilustrado por Gege Akutami, produzida pela TOHO Animation e animada pelo estúdio MAPPA (Chainsaw Man, 2022).

Para mais detalhes e para assistir ao trailer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei: