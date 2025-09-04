Logo R7.com
Lázaro Ramos lança A Rainha da rua Paissandu em homenagem a Ruth de Souza

Evento na Academia Brasileira de Letras celebra o legado da atriz pioneira Durante o Quinta é Cultura na Academia Brasileira de Letras...

Entretetizei|Do R7

Evento na Academia Brasileira de Letras celebra o legado da atriz pioneira Durante o Quinta é Cultura na Academia Brasileira de Letras, Lázaro Ramos lança seu novo livro A Rainha da rua Paissandu. O ator e escritor inicia sua participação com a leitura dramatizada de poemas de Oratório dos Inconfidentes, do acadêmico Domício Proença, e logo depois recebe o público para autografar seu livro sobre as memórias da atriz Ruth de Souza.

