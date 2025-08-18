Livro Baseado em Hits Reais, revela os artistas esquecidos de grandes sucessos do pop mundial
Livro reúne mais de 40 histórias de sucessos inesquecíveis contadas por artistas esquecidos Quando a música não sai da cabeça, mas...
Livro reúne mais de 40 histórias de sucessos inesquecíveis contadas por artistas esquecidos. Quando a música não sai da cabeça, mas o artista some da memória Você talvez se lembre da contagiante Mambo Number 5, que dominou as rádios no fim dos anos 90. Ou de Unbelievable, que conquistou o topo das paradas mundo afora. E, se ouvir Suddenly I See, é provável que comece a cantarolar a canção eternizada em O Diabo Veste Prada. Mas será que o nome Lou Bega, a banda EMF ou a cantora KT Tunstall também vêm à mente? No livro Baseado em Hits Reais, Braulio Lorentz resgata histórias de sucessos inesquecíveis narradas por artistas que o tempo quase apagou.
