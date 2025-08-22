Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Love you, Brazil… mas só de longe: como artistas internacionais nos tratam como a plateia mais calorosa do mundo, mas ainda nos deixam de fora

O Brasil é conhecido pelo público apaixonado, mas artistas internacionais frequentemente nos ignoram, citando custos, logística e o...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

🙀 entretetizei

O Brasil é conhecido pelo público apaixonado, mas artistas internacionais frequentemente nos ignoram, citando custos, logística e o estigma do fã ‘incontrolável’.

Para entender melhor essa relação complexa entre artistas e fãs brasileiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.