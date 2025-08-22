Love you, Brazil… mas só de longe: como artistas internacionais nos tratam como a plateia mais calorosa do mundo, mas ainda nos deixam de fora O Brasil é conhecido pelo público apaixonado, mas artistas internacionais frequentemente nos ignoram, citando custos, logística e o... Entretetizei|Do R7 22/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

🙀 entretetizei

O Brasil é conhecido pelo público apaixonado, mas artistas internacionais frequentemente nos ignoram, citando custos, logística e o estigma do fã ‘incontrolável’.

Para entender melhor essa relação complexa entre artistas e fãs brasileiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Dolunay: mais um sucesso turco que chega ao Brasil

Folclore brasileiro: conheça 10 livros para se aprofundar no tema

Feat histórico: Pabllo Vittar e NMIXX lançam o single MEXE