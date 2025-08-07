Logo R7.com
March 12 chega ao Brasil com turnê intimista e emocional

Artista sul-coreano de K-R passa por quatro cidades brasileiras com shows que misturam idiomas, experiências culturais e uma sonoridade...

Entretetizei|Do R7

Artista sul-coreano de K-R&B passa por quatro cidades brasileiras com shows que misturam idiomas, experiências culturais e uma sonoridade única. March 12 não é apenas um nome artístico. É a expressão de uma identidade construída sobre emoções sinceras, vivências multiculturais e um profundo amor pela música.

