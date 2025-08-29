Mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda chega a São Paulo Mostra acontece no CCBB São Paulo, de 13 de setembro a 5 de outubro, e no Cinesesc, de 18 a 24 de setembro Em setembro chega ao Centro... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h58 ) twitter

Mostra acontece no CCBB São Paulo, de 13 de setembro a 5 de outubro, e no Cinesesc, de 18 a 24 de setembro. Em setembro chega ao Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo a mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda, trazendo um amplo panorama da trajetória do prestigiado diretor japonês. Com curadoria de Raquel Gandra, serão exibidas 28 obras, reunindo desde seus primeiros trabalhos para a TV, realizados nos anos 1990, até seus filmes mais recentes e um curta-metragem de 2025.

Não perca a chance de conhecer mais sobre a obra de Kore-eda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

