Mostra Wong Kar-Wai: Entre o Amor e a Melancolia terá exibição gratuita em São Paulo

A programação, que começa na última semana de agosto, reúne cinco longas-metragens do celebrado diretor chinês Entre cores de alta...

Entretetizei|Do R7

A programação, que começa na última semana de agosto, reúne cinco longas-metragens do celebrado diretor chinês Entre cores de alta saturação, atmosferas nostálgicas e histórias contadas em gestos, figura o cinema de Wong Kar-Wai. Nascido em Xangai, mas radicado em Hong Kong, Wong é frequentemente listado entre os maiores diretores de sua geração e foi o primeiro cineasta chinês a ganhar o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes de 1997.

