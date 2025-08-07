Logo R7.com
Naruse Vai Dominar o Mundo, premiado livro de Mina Miyajima, chega ao Brasil

Com mais de 1,4 milhão de exemplares vendidos no Japão, obra sobre adolescente destemida e sonhadora chega às livrarias brasileiras...

Entretetizei|Do R7

Mina Miyajima, autora de Naruse Vai Dominar o Mundo entretetizei

