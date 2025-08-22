Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Nem Precisa Responder: Ivete Sangalo e Belo se unem em novo single

A música é a primeira faixa do aguardado projeto audiovisual, Ivete Clareou   Ivete Sangalo e Belo em um feat? Isso mesmo! Nem Precisa...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Ivete Sangalo entretetizei

A música é a primeira faixa do aguardado projeto audiovisual, Ivete Clareou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.