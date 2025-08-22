Nem Precisa Responder: Ivete Sangalo e Belo se unem em novo single A música é a primeira faixa do aguardado projeto audiovisual, Ivete Clareou Ivete Sangalo e Belo em um feat? Isso mesmo! Nem Precisa... Entretetizei|Do R7 22/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h58 ) twitter

Ivete Sangalo entretetizei

A música é a primeira faixa do aguardado projeto audiovisual, Ivete Clareou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

