Notícias da semana no mundo turco — 4/8 a 9/8 Confira as atualizações do mundo do entretenimento turco durante esta semana que inicia o mês de agosto Por Anna Mellado e Ana Matos... Entretetizei|Do R7 09/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h38 )

Foto resumo. entretetizei

Confira as atualizações do mundo do entretenimento turco durante esta semana que inicia o mês de agosto Por Anna Mellado e Ana Matos Mudanças à vista em Kuruluş Osman: elenco renovado, proposta para Nebahat Çehre e possível parceria entre Mert Yazıcıoğlu e Alina Boz + Despedida de Özge Törer A sétima temporada de Kuruluş Osman (tradução livre: A Fundação de Osman) marcará uma nova fase da série, agora centrada no período de Orhan Bey. Haverá um salto temporal, mudanças no conceito e renovação do elenco, com uso de técnicas de envelhecimento em alguns personagens. Mesmo com a reformulação, nomes do elenco original seguem em negociação, como Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Yiğit Uçan (Boran Bey) e Çağrı Şensoy (Cerkutay).

Para mais detalhes e todas as novidades do entretenimento turco, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

