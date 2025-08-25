O Apanhador de Almas, novo terror brasileiro, tem cartaz e primeiro trailer divulgados
Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de...
Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de setembro.
Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de setembro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre esse lançamento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre esse lançamento!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: