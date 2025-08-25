O Apanhador de Almas, novo terror brasileiro, tem cartaz e primeiro trailer divulgados Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de... Entretetizei|Do R7 25/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h40 ) twitter

Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de setembro.

