Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

O Apanhador de Almas, novo terror brasileiro, tem cartaz e primeiro trailer divulgados

Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Estrelado por Klara Castanho e Duda Reis, e dirigido por Fernando Alonso e Nelson Botter Jr., longa chega aos cinemas no dia 18 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades sobre esse lançamento!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.