O Diário de Anne Frank ganha edição especial que aproxima jovens da história e marca os 80 anos da morte da autora

Nova versão da Via Leitura traz tradução direta do holandês, projeto gráfico inovador e galeria de fotos inédita. Considerado um dos relatos mais emblemáticos do século XX, O Diário de Anne Frank chega em uma edição especial pensada para dialogar com novas gerações de leitores. O lançamento, assinado pelo selo Via Leitura, do Grupo Editorial Edipro, apresenta tradução direta dos manuscritos originais em holandês, assim como um projeto gráfico que combina estética contemporânea e respeito ao legado da jovem autora.

Não perca a oportunidade de conhecer essa edição especial e redescobrir a história de Anne Frank! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

