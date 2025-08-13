Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

O espetáculo internacional Mães, O Musical, ganha montagem brasileira conduzida por Cláudia Raia e estará em SP à partir de setembro

A produção recheada de bom-humor, que já conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália e Buenos Aires, ganha montagem brasileira...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

A produção recheada de bom-humor, que já conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália e Buenos Aires, ganha montagem brasileira produzida por Claudia Raia, direção de Jarbas Homem de Mello e texto de Anna Toledo

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante comédia musical!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.