O espetáculo internacional Mães, O Musical, ganha montagem brasileira conduzida por Cláudia Raia e estará em SP à partir de setembro A produção recheada de bom-humor, que já conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália e Buenos Aires, ganha montagem brasileira... Entretetizei|Do R7 12/08/2025 - 21h38 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

A produção recheada de bom-humor, que já conquistou plateias nos Estados Unidos, Austrália e Buenos Aires, ganha montagem brasileira produzida por Claudia Raia, direção de Jarbas Homem de Mello e texto de Anna Toledo

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante comédia musical!

Leia Mais em entretetizei:

Anna Akisue anuncia data de seu primeiro show solo

Especial | Dragões da Ásia: conheça as lendas que unem culturas milenares e ainda influenciam o entretenimento até hoje

Princesa Mononoke: confira 5 motivos para assistir o relançamento em IMAX nos cinemas