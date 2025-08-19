O Último Canto das Cigarras: filme musicado com Alirio Netto e Lívia Dabarian inicia gravações no Brasil Casal de artistas retorna ao país exclusivamente para protagonizar longa que une drama e música original em uma história de recomeço... Entretetizei|Do R7 19/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h39 ) twitter

entretetizei

Casal de artistas retorna ao país exclusivamente para protagonizar longa que une drama e música original em uma história de recomeço e superação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes sobre este emocionante projeto!

