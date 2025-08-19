Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

O Último Canto das Cigarras: filme musicado com Alirio Netto e Lívia Dabarian inicia gravações no Brasil

Casal de artistas retorna ao país exclusivamente para protagonizar longa que une drama e música original em uma história de recomeço...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Casal de artistas retorna ao país exclusivamente para protagonizar longa que une drama e música original em uma história de recomeço e superação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes sobre este emocionante projeto!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.