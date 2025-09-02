Obra infantil brasileira exalta ancestralidade negra em uma história que une passado e presente
Livraria Leitura do Pátio Savassi recebe sessão de autógrafos em 2 de setembro às 19h. Primeiro livro ilustrado nacional da Intrínseca une texto e arte para celebrar ancestralidade e memória afetiva. As mineiras Madu Costa, autora de mais de 25 livros infantis que refletem sua experiência como mulher preta, e Ana Paula Sirino, artista plástica em ascensão no cenário nacional, uniram seus talentos para criar o primeiro livro ilustrado brasileiro publicado Intrínseca.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre essa obra que celebra a ancestralidade e a memória afetiva!
