Oh happy day! Musical Mudança de Hábito faz temporada em São Paulo no primeiro semestre de 2026
Mudança de Hábito é um sucesso da Broadway, que chega ao Brasil com apresentações no Teatro Liberdade Após divertir e emocionar plateias...
Mudança de Hábito é um sucesso da Broadway, que chega ao Brasil com apresentações no Teatro Liberdade. Após divertir e emocionar plateias ao redor do mundo, Mudança de Hábito anuncia sua estreia nacional para 8 de outubro de 2025, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e abre vendas para a aguardada temporada em São Paulo, que será apresentada no primeiro semestre de 2026, no Teatro Liberdade.
Mudança de Hábito é um sucesso da Broadway, que chega ao Brasil com apresentações no Teatro Liberdade. Após divertir e emocionar plateias ao redor do mundo, Mudança de Hábito anuncia sua estreia nacional para 8 de outubro de 2025, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e abre vendas para a aguardada temporada em São Paulo, que será apresentada no primeiro semestre de 2026, no Teatro Liberdade.
Não perca a chance de conferir essa montagem incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Não perca a chance de conferir essa montagem incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: