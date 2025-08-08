Olga, novo espetáculo da Companhia Ensaio Aberto, entra em cartaz no Armazém da Utopia
Com direção de Luiz Fernando Lobo, a peça relembra a trajetória da militante Olga Benário Prestes que, grávida de Luiz Carlos Prestes...
Com direção de Luiz Fernando Lobo, a peça relembra a trajetória da militante Olga Benário Prestes que, grávida de Luiz Carlos Prestes, foi extraditada por Getúlio Vargas. “Um encontro secreto está marcado entre as gerações passadas e a nossa.” A frase de Walter Benjamin é uma provocação para o público assistir a montagem de Olga, com direção de Luiz Fernando Lobo, que a Companhia Ensaio Aberto estreia dia 16 de agosto, sábado, no Teatro Vianinha, no Armazém da Utopia, localizado na Região Portuária do Rio de Janeiro. As sessões acontecem às sextas, sábados, domingos e segundas, às 20h, até 29 de setembro.
