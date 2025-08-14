Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Only Murders in the Building: veja o trailer da nova temporada

Série vai estrear no streaming no dia 9 de setembro A quinta temporada da série Only Murders in the Building, vencedora do Emmy, traz...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

pôster omitb entretetizei

Série vai estrear no streaming no dia 9 de setembro

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.