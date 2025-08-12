Logo R7.com
Pabllo Vittar anuncia colaboração com NMIXX no single MEXE

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

A drag queen brasileira traz diversidade e ritmo ao universo do K-pop com novo feat. A conexão entre Brasil e Coreia do Sul vai ganhar mais um capítulo. Na última sexta-feira (7), Pabllo Vittar revelou, em suas redes sociais, que lançará MEXE, em colaboração com o NMIXX, grupo feminino da JYP Entertainment.

