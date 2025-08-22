Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Perrie anuncia álbum de estreia com novo single If He Wanted To He Would

 Perrie chega às plataformas digitais em setembro Perrie Edwards lançou nesta sexta (22) o seu quinto single solo If He Wanted To He...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Perrie chega às plataformas digitais em setembro Perrie Edwards lançou nesta sexta (22) o seu quinto single solo If He Wanted To He Would. A canção faz parte do seu primeiro álbum solo, intitulado Perrie, que estreia em 26 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.