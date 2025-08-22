Perrie anuncia álbum de estreia com novo single If He Wanted To He Would
Perrie chega às plataformas digitais em setembro Perrie Edwards lançou nesta sexta (22) o seu quinto single solo If He Wanted To He Would. A canção faz parte do seu primeiro álbum solo, intitulado Perrie, que estreia em 26 de setembro.
