Perrie anuncia álbum de estreia com novo single If He Wanted To He Would Perrie chega às plataformas digitais em setembro Perrie Edwards lançou nesta sexta (22) o seu quinto single solo If He Wanted To He...

Perrie chega às plataformas digitais em setembro Perrie Edwards lançou nesta sexta (22) o seu quinto single solo If He Wanted To He Would. A canção faz parte do seu primeiro álbum solo, intitulado Perrie, que estreia em 26 de setembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei: