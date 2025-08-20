Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Platônico: nova dizi com Kerem Bürsin estreia no Brasil em setembro

A série, lançada na Turquia em streaming, também chegará ao público brasileiro   As fãs de Kerem Bürsin já podem comemorar! O novo...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Foto bastidores. entretetizei

A série, lançada na Turquia em streaming, também chegará ao público brasileiro

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova produção! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.