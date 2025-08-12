Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Princesa Mononoke: confira 5 motivos para assistir o relançamento em IMAX nos cinemas

​​Clássico do Studio Ghibli, animação retorna aos cinemas em agosto em versão remasterizada Quase 30 anos após a estreia de Princesa...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Clássico do Studio Ghibli, animação retorna aos cinemas em agosto em versão remasterizada Quase 30 anos após a estreia de Princesa Mononoke (1997), o filme do Studio Ghibli, renomado estúdio de animação japonês, retorna às salas de cinema em versão remasterizada e exibido no formato IMAX a partir de 21 de agosto.

Não perca a chance de reviver essa obra-prima! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.