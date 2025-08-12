Princesa Mononoke: confira 5 motivos para assistir o relançamento em IMAX nos cinemas ​​Clássico do Studio Ghibli, animação retorna aos cinemas em agosto em versão remasterizada Quase 30 anos após a estreia de Princesa... Entretetizei|Do R7 12/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h40 ) twitter

entretetizei

Clássico do Studio Ghibli, animação retorna aos cinemas em agosto em versão remasterizada Quase 30 anos após a estreia de Princesa Mononoke (1997), o filme do Studio Ghibli, renomado estúdio de animação japonês, retorna às salas de cinema em versão remasterizada e exibido no formato IMAX a partir de 21 de agosto.

Não perca a chance de reviver essa obra-prima! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

