Protagonistas: pré-venda atinge marca de mil exemplares e celebra diversidade feminina Coletânea entra na reta final das vendas antecipadas já consolidada como sucesso editorial Pré-venda supera expectativa A menos de...

Coletânea entra na reta final das vendas antecipadas já consolidada como sucesso editorial Pré-venda supera expectativa A menos de um mês do lançamento oficial, o livro Protagonistas alcançou a marca de mil exemplares vendidos na fase de pré-venda. O número confirma a adesão do público e reforça o impacto de uma coletânea que reúne 65 autoras em relatos de transformação pessoal e profissional.

Não perca a chance de conhecer essas histórias inspiradoras! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei: