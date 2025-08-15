Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Quantas perdas cabem na vida de uma mulher? Conheça a trilogia involuntária de Aline Bei

Os romances de sucesso da autora paulistana permeiam assuntos complexos como luto, violência contra a mulher e as nuances da maternidade...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Os romances de sucesso da autora paulistana permeiam assuntos complexos como luto, violência contra a mulher e as nuances da maternidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra mais sobre a impactante obra de Aline Bei!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.