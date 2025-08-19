Quase 20 anos de estreia de Hannah Montana, a série que moldou uma nova geração da música pop
Miley Cyrus planeja fazer algo especial em homenagem aos 20 anos da série. O primeiro episódio do programa Lilly, Do You Want to Know a Secret foi lançado no dia 24 de março de 2006, no Disney Channel. A série conta a história de Miley Stewat (Miley Cyrus), uma adolescente que precisa equilibrar uma rotina normal, com sua vida secreta como Hannah Montana, em shows e eventos de celebridades.
