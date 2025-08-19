Quase 20 anos de estreia de Hannah Montana, a série que moldou uma nova geração da música pop Miley Cyrus planeja fazer algo especial em homenagem aos 20 anos da série O primeiro episódio do programa Lilly, Do You Want to Know... Entretetizei|Do R7 19/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

hannah montana entretetizei

Miley Cyrus planeja fazer algo especial em homenagem aos 20 anos da série. O primeiro episódio do programa Lilly, Do You Want to Know a Secret foi lançado no dia 24 de março de 2006, no Disney Channel. A série conta a história de Miley Stewat (Miley Cyrus), uma adolescente que precisa equilibrar uma rotina normal, com sua vida secreta como Hannah Montana, em shows e eventos de celebridades.

Não perca a chance de saber mais sobre os planos de Miley para comemorar essa data especial! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Entrevista | M.G. Ferrey: “O livro de fantasia não serve para escapar da realidade, mas para olhá-la de outro ângulo”

Streaming anuncia data de estreia, pôster oficial e primeiras imagens de Caramelo, novo filme com Rafael Vitti e o cãozinho Amendoim

A Cor que nos Separa: o rosto do racismo por trás das máscaras