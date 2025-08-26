Resenha | Ladras e Happy Endings, de Lucie Bryon, destacam o amor e a amizade nas relações Publicados no Brasil pela Risco Editora, os quadrinhos exploram as simplicidades das relações, mas sem ignorar suas complexidades Um... Entretetizei|Do R7 26/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Publicados no Brasil pela Risco Editora, os quadrinhos exploram as simplicidades das relações, mas sem ignorar suas complexidades. Um furto acidental, uma missão interdimensional, um trabalho suspeito em um cemitério e a pintura de um retrato são os elementos centrais das histórias da ilustradora e quadrinista francesa Lucie Bryon. E o que todas essas histórias têm em comum? Amor, pertencimento e mistérios.

Para saber mais sobre essas histórias encantadoras e suas complexidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Comédia Dragão Vermelho terá turnê por São Paulo, disponível até dezembro

Canal Brasil exibe sessão especial no Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

Alina Boz está em negociações para ser a parceira de İbrahim Çelikkol em nova dizi