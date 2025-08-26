Logo R7.com
Resenha | Ladras e Happy Endings, de Lucie Bryon, destacam o amor e a amizade nas relações

Publicados no Brasil pela Risco Editora, os quadrinhos exploram as simplicidades das relações, mas sem ignorar suas complexidades Um...

Entretetizei|Do R7

Publicados no Brasil pela Risco Editora, os quadrinhos exploram as simplicidades das relações, mas sem ignorar suas complexidades. Um furto acidental, uma missão interdimensional, um trabalho suspeito em um cemitério e a pintura de um retrato são os elementos centrais das histórias da ilustradora e quadrinista francesa Lucie Bryon. E o que todas essas histórias têm em comum? Amor, pertencimento e mistérios.

Para saber mais sobre essas histórias encantadoras e suas complexidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

