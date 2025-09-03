Logo R7.com
ROCKY retorna ao Brasil para um único show

Confira mais informações da apresentação do artista sul-coreano. O cantor ROCKY vai fazer um show único no Carioca Club, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Os ingressos já estão disponíveis para compra na Pixel Ticket e também presencialmente no restaurante Mr. Jin (Rua Humberto I, 94 – Vila Mariana, SP).

Não perca a chance de ver o ROCKY ao vivo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

