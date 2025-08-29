Ruídos ganha data de estreia nos cinemas brasileiros Terror coreano já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas coreanos Ruídos marca a estreia de Kim Soo-jin (KBS Drama Special,... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h38 ) twitter

Terror coreano já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas coreanos. Ruídos marca a estreia de Kim Soo-jin (KBS Drama Special, 2022) na direção de um longa-metragem para os cinemas. Durante as filmagens, ela relatou experiências “estranhas”, como sons inexplicáveis surgindo no set, sem origem identificada, o que reforçou a atmosfera da produção.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e descubra todos os detalhes sobre esse filme de arrepiar!

