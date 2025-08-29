Sabrina Carpenter lança seu novo álbum Man’s Best Friend
Juntamente com o disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, novo single Após meses de espera, nesta última sexta (29...
Juntamente com o disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, novo single. Após meses de espera, nesta última sexta (29), Sabrina Carpenter lançou o novo álbum, intitulado Man’s Best Friend, pela gravadora Island Records. Este é seu sétimo álbum de estúdio, sucessor do Short n’ Sweet (2024), que vendeu 10 milhões de unidades no mundo todo. Além do disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, que contou com participações como Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan.
Juntamente com o disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, novo single. Após meses de espera, nesta última sexta (29), Sabrina Carpenter lançou o novo álbum, intitulado Man’s Best Friend, pela gravadora Island Records. Este é seu sétimo álbum de estúdio, sucessor do Short n’ Sweet (2024), que vendeu 10 milhões de unidades no mundo todo. Além do disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, que contou com participações como Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: