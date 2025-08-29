Sabrina Carpenter lança seu novo álbum Man’s Best Friend Juntamente com o disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, novo single Após meses de espera, nesta última sexta (29... Entretetizei|Do R7 29/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Carpenter com troféus entretetizei

Juntamente com o disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, novo single. Após meses de espera, nesta última sexta (29), Sabrina Carpenter lançou o novo álbum, intitulado Man’s Best Friend, pela gravadora Island Records. Este é seu sétimo álbum de estúdio, sucessor do Short n’ Sweet (2024), que vendeu 10 milhões de unidades no mundo todo. Além do disco, a cantora também estreou o vídeo oficial de Tears, que contou com participações como Amy Allen, Jack Antonoff e John Ryan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Capoeiras: série que celebra ancestralidade brasileira chega ao streaming

Mostra O Cinema de Hirokazu Kore-eda chega a São Paulo

Entrevista | Alana Alberg relembra show no The Town, fala sobre carreira e representatividade feminina na música