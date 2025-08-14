Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Segredos familiares envolvem trama principal de novo thriller jovem-adulto ambientado no interior paulista

Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos Imagem:...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

entretetizei

Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos. Em Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos, lançamento da Trend Editora, Stefany Borba mergulha no suspense psicológico para contar a história de Maria Isabel, jovem que retorna à casa da avó recém-falecida e, aos poucos, começa a descobrir que o passado da família é um terreno cheio de mistérios e suspeitas.

Não perca a oportunidade de desvendar todos os segredos dessa trama envolvente! Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.