Segredos familiares envolvem trama principal de novo thriller jovem-adulto ambientado no interior paulista
Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos Imagem:...
Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos. Em Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos, lançamento da Trend Editora, Stefany Borba mergulha no suspense psicológico para contar a história de Maria Isabel, jovem que retorna à casa da avó recém-falecida e, aos poucos, começa a descobrir que o passado da família é um terreno cheio de mistérios e suspeitas.
Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos. Em Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos, lançamento da Trend Editora, Stefany Borba mergulha no suspense psicológico para contar a história de Maria Isabel, jovem que retorna à casa da avó recém-falecida e, aos poucos, começa a descobrir que o passado da família é um terreno cheio de mistérios e suspeitas.
Não perca a oportunidade de desvendar todos os segredos dessa trama envolvente! Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.
Não perca a oportunidade de desvendar todos os segredos dessa trama envolvente! Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei.
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: