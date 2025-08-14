Segredos familiares envolvem trama principal de novo thriller jovem-adulto ambientado no interior paulista Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos Imagem:... Entretetizei|Do R7 14/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h39 ) twitter

Stefany Borba aborda o drama que enfrentados ao olhar para dentro: das casas, dos afetos, das memórias e dos próprios medos. Em Um Jardim Onde Morrem as Flores e Nascem Segredos, lançamento da Trend Editora, Stefany Borba mergulha no suspense psicológico para contar a história de Maria Isabel, jovem que retorna à casa da avó recém-falecida e, aos poucos, começa a descobrir que o passado da família é um terreno cheio de mistérios e suspeitas.

