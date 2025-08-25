Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Segunda temporada de Uzak Şehir ganha data de estreia e novos atores

Fenômeno de audiência e nas redes sociais, a dizi retorna no próximo mês   Por Ana Matos e Anna Mellado A notícia mais aguardada da...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Foto início das gravações. entretetizei

Fenômeno de audiência e nas redes sociais, a dizi retorna no próximo mês

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.