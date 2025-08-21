Semana do K-Drama Day traz romances, thrillers e fantasia até 26 de setembro Clássicos e produções especiais animam os fãs antes da grande celebração do gênero Setembro promete fortes emoções para os fãs de produções... Entretetizei|Do R7 21/08/2025 - 19h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

entretetizei

Clássicos e produções especiais animam os fãs antes da grande celebração do gênero Setembro promete fortes emoções para os fãs de produções sul-coreanas. O K-Drama Day, data anual que celebra o amor pelos dramas coreanos, será comemorado em 26 de setembro. Para entrar no clima, o streaming preparou uma programação especial com títulos de romance, suspense, melodrama, comédia e fantasia, disponíveis nas semanas que antecedem o evento.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa programação incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.

Leia Mais em entretetizei:

Precisamos falar sobre a solidão da mulher adulta — e como ela é retratada (ou ignorada) na cultura pop

A Grande Viagem da Sua Vida, filme estrelado por Margot Robbie e Colin Farrell, ganha novo trailer

Muitas Belezas chega às livrarias discutindo identidade e autoconfiança das crianças