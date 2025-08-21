Semana do K-Drama Day traz romances, thrillers e fantasia até 26 de setembro
Clássicos e produções especiais animam os fãs antes da grande celebração do gênero Setembro promete fortes emoções para os fãs de produções...
Clássicos e produções especiais animam os fãs antes da grande celebração do gênero Setembro promete fortes emoções para os fãs de produções sul-coreanas. O K-Drama Day, data anual que celebra o amor pelos dramas coreanos, será comemorado em 26 de setembro. Para entrar no clima, o streaming preparou uma programação especial com títulos de romance, suspense, melodrama, comédia e fantasia, disponíveis nas semanas que antecedem o evento.
Clássicos e produções especiais animam os fãs antes da grande celebração do gênero Setembro promete fortes emoções para os fãs de produções sul-coreanas. O K-Drama Day, data anual que celebra o amor pelos dramas coreanos, será comemorado em 26 de setembro. Para entrar no clima, o streaming preparou uma programação especial com títulos de romance, suspense, melodrama, comédia e fantasia, disponíveis nas semanas que antecedem o evento.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa programação incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa programação incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Entretetizei.
Leia Mais em entretetizei:
Leia Mais em entretetizei: