Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Shakira e Belinda apresentam Día de Enero durante passagem pelo México

As latinas prepararam a surpresa na noite do último sábado (30), no estádio GNP Seguros   Com participações especiais, Shakira continua...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

Cantoras durante o ensaio entretetizei

As latinas prepararam a surpresa na noite do último sábado (30), no estádio GNP Seguros

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes dessa apresentação emocionante!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.