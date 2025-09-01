Shakira e Belinda apresentam Día de Enero durante passagem pelo México As latinas prepararam a surpresa na noite do último sábado (30), no estádio GNP Seguros Com participações especiais, Shakira continua... Entretetizei|Do R7 01/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantoras durante o ensaio entretetizei

As latinas prepararam a surpresa na noite do último sábado (30), no estádio GNP Seguros

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todos os detalhes dessa apresentação emocionante!

Leia Mais em entretetizei:

Tarsila do Amaral: a pintora que desenhou a identidade brasileira

Especial | Dia da Vitória: um marco na luta pela independência da Turquia

Notícias da semana no mundo turco — 25/8 a 30/8