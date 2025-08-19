Streaming anuncia data de estreia, pôster oficial e primeiras imagens de Caramelo, novo filme com Rafael Vitti e o cãozinho Amendoim Longa chega dia 8 de outubro ao catálogo e promete emocionar com uma história de amizade e superação Prepare-se para se emocionar:...

Longa chega dia 8 de outubro ao catálogo e promete emocionar com uma história de amizade e superação. Prepare-se para se emocionar: Caramelo, novo filme estrelado por Rafael Vitti e o carismático cão-astro Amendoim, estreia em 8 de outubro no streaming. O lançamento ganhou pôster oficial e um teaser inédito divulgado pela Netflix, abordando os desafios da vida de quem é pai de pet e como alguns encontros entre o homem e seu melhor amigo podem transformar vidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e descubra todos os detalhes sobre essa emocionante produção!

Leia Mais em entretetizei: