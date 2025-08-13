The Life of a Showgirl: Taylor Swift anuncia novo álbum Ao lado do namorado Travis Kelce em podcast, cantora revelará detalhes do disco Taylor Swift anunciou o lançamento do seu novo álbum...

Entretetizei|Do R7 13/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share