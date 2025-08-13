The Life of a Showgirl: Taylor Swift anuncia novo álbum
Ao lado do namorado Travis Kelce em podcast, cantora revelará detalhes do disco Taylor Swift anunciou o lançamento do seu novo álbum...
Ao lado do namorado Travis Kelce em podcast, cantora revelará detalhes do disco Leia Mais em entretetizei:
Ao lado do namorado Travis Kelce em podcast, cantora revelará detalhes do discoConsulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em entretetizei: