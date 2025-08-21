Tiago Leifert retorna para a nova temporada de The Voice Brasil
A produção também anunciou a nova equipe de técnicos O The Voice Brasil voltou com novidades na temporada 2025. Um deles é a mudança...
O The Voice Brasil voltou com novidades na temporada 2025. Um deles é a mudança de casa, agora o reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Na plataforma de streaming, os episódios estarão disponíveis na íntegra e o público também terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!
