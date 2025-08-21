Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tiago Leifert retorna para a nova temporada de The Voice Brasil

A produção também anunciou a nova equipe de técnicos  O The Voice Brasil voltou com novidades na temporada 2025. Um deles é a mudança...

Entretetizei

Entretetizei|Do R7

The Voice Brasil 2025 entretetizei

A produção também anunciou a nova equipe de técnicos O The Voice Brasil voltou com novidades na temporada 2025. Um deles é a mudança de casa, agora o reality show será exibido simultaneamente ao vivo no Disney+ e no SBT. Na plataforma de streaming, os episódios estarão disponíveis na íntegra e o público também terá uma experiência única complementar com conteúdo estendido além do episódio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro entretetizei e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em entretetizei:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.