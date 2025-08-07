Todo mundo quer ser asiático, mas só quando convém Fox eyes, kawaii, Asian fishing e a apropriação seletiva da estética asiática no entretenimento ocidental Tem algo estranho no ar... Entretetizei|Do R7 07/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h39 ) twitter

Fox eyes, kawaii, Asian fishing e a apropriação seletiva da estética asiática no entretenimento ocidental. Tem algo estranho no ar quando o mundo inteiro começa a copiar feições, estilos e comportamentos que por décadas foram motivos de chacota, racismo e marginalização. Do nada, olhos puxados viram padrão de beleza. Estética kawaii vira referência fashion. Clipes com visual de anime são considerados visionários. Mas o que acontece com as pessoas que nasceram com esses traços? Que cresceram sendo ridicularizadas, silenciadas ou empurradas para o papel do estranho e caricato? A resposta é simples: elas continuam invisíveis. Porque todo mundo quer parecer asiático até o momento em que ser asiático significa lidar com o preconceito, a exclusão e o racismo.

