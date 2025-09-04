Tomb Raider: Sophie Turner será Lara Croft
Depois de fazer sucesso em Game of Thrones, atriz dará vida para personagem icônica dos videogames Nesta quarta-feira (03/09), o Prime Video anunciou que Sophie Turner dará vida a Lara Croft na nova série original da Amazon, baseada no enredo do famoso jogo de videogame, Tomb Raider. Jonathan Van Tulleken também foi confirmado como diretor e produtor executivo, enquanto Chad Hodge se junta como co-showrunner e produtor executivo.
